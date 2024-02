Thiago Motta a Sky: «Imporremo il nostro gioco anche contro la Lazio. Sono convinto che...»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio all’Olimpico

Intervenuto a Sky prima di Lazio-Bologna, Thiago Motta ha dichiarato:

PAROLE – «Opportunità per Bologna? Una giornata fantastica, uno stadio fantastico, speriamo che ci sia un buon calcio, giusto, corretto e giocato bene da entrambe le squadre. Abbiamo l’opportunità di dimostrare il nostro valore giocando al nostro modo, e alla fine vediamo di cosa siamo capaci. El Azzouzi? Ha giocato a Monza una partita da titolare, poi ha partecipato, è andato in Coppa d’Africa, ora è tornato. Un giocatore di grande disponibilità, molto propositivo, comunica bene con gli altri, vuole sempre la palla, sicuramente farà una grande prestazione. Skorupski e Ravaglia? I due meritano di giocare, stanno bene, lavorano bene. Oggi tocca a uno, l’altro giorno ha giocato l’altro, sono sicuro che oggi abbiamo il vantaggio di avere due portieri bravissimi. Bologna in casa e in trasferta? Non mi preoccupa per niente la differenza di rendimento, tutte le partite che abbiamo fatto fuori le abbiamo giocate bene, spesso abbiamo meritato molto di più rispetto a quanto raggiunto alla fine per ragioni diverse. Siamo una squadra che viene sempre a fare il proprio gioco, provare ad imporre il nostro calcio, proveremo a farlo anche questo pomeriggio contro la Lazio».