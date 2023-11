Thiago Motta: «Cosa temo della Lazio? Nulla ma porto rispetto. Dobbiamo...»

Thiago Motta, il tecnico degli emiliani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna con la Lazio

COSA TEMO DELLA LAZIO – «Temere no, tanto rispetto. Allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole che ti attira fuori in costruzione per farti male.. dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Domani giocherà la miglior squadra possibile».