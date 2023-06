The Guardian annienta Mourinho: «E’ ancora lì che combatte le sue brutte battaglie». Dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia sono arrivate le reazioni da parte della stampa estera

Tra i giornali inglesi che si sono espressi sulla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, vinta dal club spagnolo, il The Guardian, è stato uno tra i più severi riferendosi a Mourinho.

THE GUARDIAN– «Mourinho è un nichilista. A Mourinho non importa nient’altro che vincere. Non il gioco, non il pubblico, non un’idea ingenua di decenza. E’ ancora lì che combatte le sue brutte battaglie. Ancora irritante, provocatore. E’ difficile non pensare che la Roma avrebbe potuto avere una possibilità migliore giocando a calcio… »