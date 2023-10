Tevez, che spavento: malore per l’ex Serie A. LA RICOSTRUZIONE

Paura per l’ex attaccante della Juventus Carlos Tevez, sviene in bagno prima di essere soccorso, ecco cosa è successo

Momento a dir poco spaventoso quello che ha appena attraversato Carlos Tevez. L’ex attaccante della Juventus, autore di numerosi incontri con la Lazio nei suoi anni in Italia, è stato infatti colto da un malore improvviso nel suo appartamento, svendendo di conseguenza nel bagno dell’abitazione.

Come riportato dall’emittente Olé, una delle figlie dell’Apache (fortunatamente a casa in quel momento) ha subito trasportato il padre all’ospedale. Il tutto si è concluso per il meglio, con una sola ferita al sopracciglio dell’ex talento bianconero.