Terza maglia Lazio, ecco come sarà la terza divisa degli uomini di Maurizio Sarri: i dettagli

Terza maglia Lazio, i capitolini mostrano tutta la bellezza della maglia biancoceleste: scelto il blu navy

Passato e futuro si intrecciano nella nuova terza maglia della Lazio, ufficialmente presentata dal club capitolino e subito accolta con entusiasmo dai tifosi in vista della prossima Serie A. Il design scelto per la stagione 2025/26 è un omaggio alla storia biancoceleste, con una tonalità blu navy che richiama eleganza e solidità, impreziosita dallo storico stemma di fine anni ’70.

Il celebre aquilotto stilizzato – reinterpretato con un tratto grafico dal gusto futuristico – è applicato in rilievo all’altezza del cuore, simbolo del legame indissolubile tra squadra e tifosi. Lo stesso motivo decorativo è riproposto sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione, creando un effetto visivo raffinato e riconoscibile.

Il colletto è a V, semplice e pulito, con bordini bicolore che aggiungono un tocco di dinamismo. Sul retro, appena sotto il colletto, campeggia la data di fondazione del club: 9 gennaio 1900, un dettaglio che ribadisce la lunga tradizione della Lazio.

La maglia fa parte di un kit interamente realizzato con materiali riciclati, a conferma dell’impegno della società verso la sostenibilità. I pantaloncini sono anch’essi blu navy, abbinati a calzettoni con inserti a contrasto e imbottiture studiate per garantire comfort, protezione e supporto durante le prestazioni sportive.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la terza maglia sarà utilizzata principalmente nelle competizioni europee e in alcune gare esterne di campionato, dove il contrasto cromatico lo renderà funzionale e allo stesso tempo distintivo. «Volevamo una maglia che unisse la nostra storia con una visione moderna e rispettosa dell’ambiente» hanno spiegato fonti interne al club durante la presentazione ufficiale.

Il lancio della nuova divisa ha già scatenato un notevole interesse tra i sostenitori. Nei primi giorni di disponibilità, il merchandising online ha registrato un picco di ordini, con molti tifosi attratti non solo dal valore estetico ma anche dal richiamo nostalgico dello stemma storico.

In attesa dell’esordio in campo con questo kit, la Lazio continua così a rafforzare il proprio legame identitario, dimostrando come un semplice capo sportivo possa diventare un ponte tra le glorie del passato e le ambizioni future.