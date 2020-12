Terribile lutto nel mondo del calcio

Terribile lutto nel mondo del calcio. Si è spento Paolo Rossi, eroe dei Mondiali del 1982, per un lungo periodo commentatore RAI. Aveva 64 anni, lascia sole la moglie Federica e i figli Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. La notizia è stata data in tarda serata dal collega Enrico Varriale su Twitter. A portarlo via un male incurabile.