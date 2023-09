Terremoto in Marocco, la decisione della Uefa per tutte le partite fino al 21

Terremoto in Marocco, alla luce di quanto accaduto in queste ore la Uefa ha deciso di rispettare il tragico evento con un minuto di silenzio

Il terremoto in Marocco ha scosso e paralizzato tutto il mondo, con il numero di vittime che in queste ore continua purtroppo a salire. Il tragico evento ha colpito anche il calcio, con la Uefa che per rispetto ai cittadini marocchini ha deciso di fare un minuto di silenzio su tutti i campi per le partite fino al 21 Settembre.