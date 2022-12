Ternana, il presidente contro i tifosi: «Non vi meritate un ca**o»

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, si è scagliato contro i tifosi con un duro messaggio: ecco le sue parole

Stefano Bandecchi, il presidente della Ternana, ha sbottato sui social dopo la contestazione dei tifosi al termine della sconfitta contro il Frosinone.

LE PAROLE – «Voi non vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille».