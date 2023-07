Teotino: «Marcos Leonardo è un ottimo prospetto per la Lazio». Le parole del giornalista sul mercato del club capitolino

Intervenuto ai microfoni di Sky, Teotino ha parlato dei possibili acquisti del mercato della Lazio. Ecco le sue parole:

PAROLE– «A me piaceva il brasiliano. Marcos Leonardo è un ottimo prospetto per la Lazio, soprattutto considerando che Immobile non ne ha giocate molte nell’ultima stagione ».