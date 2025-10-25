Dagli anni alla Lazio alle tensioni in Arabia: Inzaghi e Conceicao ancora ai ferri corti! Ecco cosa è successo

Connect with us

Lazio news 24

Published

2 ore ago

Arabia Saudita, scintille tra Inzaghi e Conceição: ex Lazio a confronto! Ecco cosa è successo nell’ultima sfida tra di loro

In Arabia si è giocata una sfida dal sapore laziale, ma il clima non è stato dei più distesi. L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha superato per 2-0 l’Al Ittihad guidato da Sérgio Conceição, e il vero scontro si è consumato dopo il triplice fischio.

Al termine della gara, infatti, l’ex tecnico dell’Inter ha evitato di stringere la mano al collega portoghese. Un gesto che riaccende vecchie tensioni: i due, legati da un passato comune alla Lazio, hanno già avuto attriti in passato. Basti ricordare il Porto–Inter di Champions League, quando fu proprio Conceição a rifiutare il saluto a Inzaghi, o i quattro derby della scorsa stagione, chiusi con due successi del Milan allenato dal portoghese e due pareggi.

Interrogato sull’episodio, Conceição ha preferito smorzare i toni: «Non c’è alcun rancore. Forse la reazione di Inzaghi è legata alla nostra ultima partita, quando con il Milan sono riuscito a batterlo.»

