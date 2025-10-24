Inzaghi e Conceicao, ex compagni alla Lazio, oggi avversari: i due allenatori si ritrovano in Arabia

Connect with us

Un tempo insieme alla Lazio, oggi nemici sportivi: Inzaghi e Conceicao di nuovo faccia a faccia in Arabia. I dettagli

Dall’Europa all’Arabia, il destino torna a intrecciare le strade di Simone Inzaghi e Sergio Conceição. Un tempo compagni di squadra alla Lazio, oggi si ritrovano di nuovo faccia a faccia, ma da avversari in panchina. Dopo essersi sfidati in Italia, il loro duello si sposta ora dall’altra parte del mondo.

Se nella scorsa stagione erano protagonisti del derby milanese, con Inzaghi all’Inter e Conceição al Milan, questa sera saranno rivali nella sfida tra Al Ittihad e Al Hilal, in programma alle 20 e annunciata da Sportitalia.

A rendere ancora più suggestivo l’incrocio ci sarà anche Sergej Milinković-Savić, altro ex biancoceleste, che ritroverà Inzaghi e il suo staff tecnico con cui aveva condiviso anni importanti nella Capitale.

