Ten Hag: «E' stata una vittoria importante ma siamo stati...»

Ten Hag, il tecnico dello United commenta a caldo la vittoria dei Red Devils di oggi contro il Bournemouth che porta la squadra terza

Al termine della partita vinta dal Manchester United contro il Bournemounth, ha parlato il tecnico dei Red Devils Ten Hag, che rilascia a caldo queste dichiarazioni

PAROLE – «Sono contento del 3-0, è ovvio, ma oggi non è stata la nostra partita migliore. Non abbiamo giocato in modo intelligente come squadra e e siamo stati fortunati. Abbiamo segnato grandi gol e avremmo dovuto segnarne di più.»

«Avremmo potuto concedere anche gol ma grandi parate di David de Gea, non sono contento di questo. È qualcosa che dobbiamo evitare, Non ha un bell’aspetto adesso, dobbiamo aspettare 24 ore per capire l’entità del suo infortuni»