Teja (ex allenatore Dinamo Bucarest): «Voglio incontrare Sarri, Radu...»

Mihai Teja, ex tecnico della Dinamo Bucarest, ha svelato il desidero di voler incontrare Maurizio Sarri: c’è lo zampino di Radu

Intervistato da PlaySport, Mihai Teja, ex tecnico della Dinamo Bucarest, ha svelato di voler incontrare Sarri, tecnico della Lazio:

«Ho parlato con Stefan Radu, che ho avuto come giocatore alla Dinamo, e voglio andare in Italia da Maurizio Sarri. Mi aggiorno di giorno in giorno, perché ci sono nuove metodologie e bisogna essere al passo con tutto ciò che è richiesto. Mi piacerebbe avere qualche informazione da lì, poter incontrare Sarri e vederlo all’opera perché mi piace molto. È un buon allenatore. Anche se non è giovane, ha uno stile moderno, ha giocato un bel calcio al Napoli e al Chelsea ha vinto il campionato, ha un’ottima filosofia».