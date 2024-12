Tchaouna: «Pedro mi dà molti consigli per fare bene alla Lazio, lui per me è un fratello. Lo scudetto...»

Tchaouna, il biancoceleste protagonista nella vittoria con l’Ajax rilascia una curiosa intervista su Pedro e non solo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio, Tchaouna protagonista di questo avvio scoppiettante della Lazio al quale ha fatto da contorno la splendida prestazione con l’Ajax, ha rilasciato queste parole su Pedro e lo scudetto

PAROLE – Il gol all’Ajax? È stato importante perché ci ha permesso di iniziare bene la partita in uno stadio che è molto bello. Aver segnato ad Amsterdam mi rende entusiasta ma come sempre contava la vittoria della squadra. Pedro? Ha tutto, ma davvero tutto. Alla sua età sta dando ancora il massimo e lo fa al cento per cento in ogni allenamento e partita. Ci dà tanti consigli, soprattutto a me. Siccome sono giovane lo ascolto perché stiamo parlando di un grandissimo calciatore che fa ancora parte dei top. Abbiamo un grande rapporto in campo e fuori, lui è come un fratello più grande che ti riempie di consigli. Lo ascolto sempre, abbiamo grande complicità. È unico, non esiste un altro come lui. Porta sempre qualcosa in più