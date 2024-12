Tchaouna Lazio, i giornali lo portano in trionfo dopo l’Ajax. I commenti e i voti: cosa ne pensano della sua gara

Tchaouna Lazio, i giornali portano in trionfo l’esterno biancoceleste dopo il 3-1 all’Ajax. Commenti e voti: i giudizi su di lui

I quotidiani sportivi elogiano la gara di Loum Tchaouna in Ajax Lazio di Europa League. Il gol e molto altro per l’attaccante, con i suoi voti che si aggirano attorno al 7.5 anche per il sacrificio in difesa.

Il commento del Corriere dello Sport: «Freddissimo sotto porta sull’imbeccata di Pedro (a cui restituisce il favore nel finale). Sfiora la doppietta nella ripresa e si dà da fare anche in fase di copertura».