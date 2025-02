Tchaouna Lazio, quante pretendenti per l’esterno biancoceleste! La situazione e la posizione del club

Tchaouna Lazio, l’esterno biancoceleste ha molte offerte in questa sessione di calciomercato. La decisione della società

Loum Tchaouna non è riuscito ad incidere fino a questo momento con la maglia della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, negli ultimi giorni sono arrivate diverse offerte per l’esterno francese da parte di Burnley, Bologna e PSV.

In particolare, gli olandesi hanno proposto 1 milione per il prestito e 11 per il riscatto, offerta rimandata prontamente al mittente. La posizione della società biancoceleste è chiara: Tchaouna non si muoverà da Roma in questo ultimo giorno di trattative, a meno di offerte veramente irrinunciabili.