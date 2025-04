Tchaouna Lazio, quale sarà il destino dell’ex Salernitana? Ecco i possibili scenari per il classe ’03

Condividi via email

Tchaouna Lazio, destinato a durare il rapporto tra squadra e giocatore? Il punto sul giocatore francese in questa stagione di Serie A

Tchaouna Lazio è un binomio che non ha saputo valorizzare ancora il giocatore ex Salernitana costato ben 8 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il bottino del Nazionale U21 francese è rimasto solamente a quota 2 reti in 36 presenze.

Un numero sin troppo esiguo per un investimento simile ma, stando a quanto scritto da calciomercato.com, i biancocelesti sarebbero tentati di concedergli un altro anno di adattamento nella speranza che possa mostrare presto il meglio di sé. Ad oggi infatti il suo rendimento è al di sotto delle attese e si attende una risposta celere da parte del giocatore sul campo.