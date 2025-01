Tchaouna Lazio, contatti con il Bologna in giornata. Cessione in vista? Cosa succede

Tchaouna Lazio, l’ex Salernitana è già ai saluti? Pedullà fa il punto della situazione sul calciatore e rilascia queste considerazioni

Il calciomercato invernale è ai titoli di coda, e la Lazio non solo guarda ai colpi in entrata ma anche la situazione in uscita, e in queste ultime ore Tchaouna è corteggiato dal Bologna. A fare il punto della situazione dell’ex Salernitana è Pedullà, il quale spiega quanto segue

TCHAOUNA – Non c’è bisogno di sbloccare indice di liquidità, anche se oggi c’è stato un contatto diretto tra Bologna e Lazio con i rossoblù fortemente interessati a Tchaouna