Tchaouna contro il razzismo: «Non ha posto nel mondo in cui viviamo». Il messaggio chiaro dopo i fatti di Enschede

Tchaouna apertamente contro il razzismo tramite i propri canali social ufficiali: il messaggio del calciatore della Lazio

Loum Tchaouna torna a parlare di razzismo. Il calciatore della Lazio, con un messaggio sui suoi canali social ufficiali, ha lanciato un chiaro messaggio dopo i fattacci di Enschede in Europa League.

IL COMUNICATO – «Fino a quando? Il razzismo non ha posto nel mondo in cui viviamo. Sono orgoglioso di essere quello che sono e da dove vengo. Continuerò a difendere i miei valori. Grazie a tutti per il vostro sostegno. NO AL RAZZISMO».