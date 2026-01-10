 Taylor: «Sono molto contento! La Lazio è un grande club. Per il numero di maglia mi ispiro a...» - Lazio News 24
Taylor: «Sono molto contento! La Lazio è un grande club. Per il numero di maglia mi ispiro a…»

Taylorfoto sito ufficiale Lazio

Il nuovo centrocampista Kenneth Taylor si è presentato ai canali ufficiali della Lazio: le sue dichiarazioni

Prime parole da nuovo giocatore della Lazio per Kenneth Taylor, arrivato dall’Ajax. Il centrocampista olandese si è espresso così ai canali ufficiali del club biancoceleste:

SENSAZIONI – «Sono davvero contento per questa nuova avventura con la Lazio, un grande club. Quando ho saputo del suo interessamento, eravamo felici in famiglia. Vengo da un’annata positiva con l’Ajax, i biancocelesti mi hanno impressione quando ci hanno sconfitto. Proverò a mettere in campo l’esperienza sin qui maturata con l’obiettivo di alzare trofei. Credo che il campionato italiano sia uno dei migliori al mondo, ciò mi ha colpito subito».

DESCRIZIONE – «Il mio puto forte è la voglia di non mollare mai, invece la testardaggine è il mio difetto. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, prediligo gli inserimento in area per segnare, i gol sono molto importanti. Numero di maglia? Il 24 è in onore di Kobe Bryant».

