Taylor Lazio, le parole di Gullit e Van Basten sul centrocampista olandese

Taylor Lazio, Gullit e Van Basten hanno le idee chiare sul futuro del giocatore ex Ajax! Le parole sul nuovo acquisto di Fabiani e Lotito

L’approdo di Kenneth Taylor alla Lazio continua a essere al centro dell’attenzione anche fuori dai confini italiani. Il centrocampista olandese, classe 2002, arrivato dall’Ajax, ha fatto parlare di sé non solo per l’immediato utilizzo in campo, ma soprattutto per i giudizi espressi da due autentiche leggende del calcio dei Paesi Bassi come Ruud Gullit e Marco Van Basten. Le loro dichiarazioni, rilasciate negli studi di Ziggo Sport e riportate dal Corriere dello Sport, offrono spunti interessanti sul potenziale del giocatore e sulle incognite legate al suo ambientamento in Serie A.

Taylor Lazio, la fiducia di Gullit tra potenziale e contesto

Ruud Gullit, ex Pallone d’Oro e figura iconica del calcio mondiale, ha analizzato con attenzione il profilo di Taylor, soffermandosi soprattutto sulle condizioni necessarie per vederlo rendere al massimo ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Secondo l’ex centrocampista, il salto dall’Eredivisie alla Serie A non è mai scontato, ma il talento del nuovo acquisto biancoceleste lascia spazio all’ottimismo, a patto che venga inserito in un sistema che lo valorizzi.

POTENZIALE IN SERIE A – «Può esplodere in Serie A, c’è da sperare che ci riesca».

Gullit ha poi chiarito che Taylor non è un giocatore che ruba sempre l’occhio, ma uno che dà il meglio all’interno di una squadra ben organizzata, evidenziando come il rendimento del singolo sia strettamente legato a quello del collettivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE – «Taylor non è un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra».

Un passaggio che spiega perché, secondo Gullit, il resto della formazione dovrà supportarlo per facilitarne l’impatto nel calcio italiano.

Taylor Lazio, il giudizio più critico di Van Basten

Più prudente l’analisi di Marco Van Basten, che ha inquadrato il trasferimento di Taylor come una scelta comprensibile, ma non priva di rischi. L’ex attaccante del Milan ha sottolineato come la Lazio non rappresenti attualmente un top club europeo e come lo stesso centrocampista debba ancora compiere un ulteriore salto di qualità.

SALTO DI QUALITÀ – «Considero Taylor un buon calciatore per l’Ajax. Ci può stare andare via e scegliere l’Italia se vuole fare il salto di qualità».

Van Basten ha poi aggiunto una riflessione più ampia sul percorso di crescita del giocatore.

CRESCITA E SCELTE – «Sinceramente avrei voluto vederlo all’Ajax per altri due anni, per farlo crescere e poi magari andare all’estero. Alla fine, però, capisco anche la sua voglia di lasciare l’Ajax: le cose non stanno andando molto bene».

Taylor Lazio, campo e fiducia di Sarri

Intanto Kenneth Taylor è concentrato sul presente. Dopo l’esordio immediato, il centrocampista punta alla conferma nelle prossime gare. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha spiegato quanto sia stata atipica la scelta di schierarlo subito titolare, rimarcando la fiducia riposta nel ragazzo.

SCELTA TECNICA – «In tutta la mia carriera è la prima volta che faccio giocare un giocatore che ha fatto un solo allenamento con la squadra».

Un attestato di stima che racconta quanto la società e lo staff credano nelle qualità dell’ex Ajax, chiamato ora a dimostrare sul campo di poter davvero “sfondare” in Serie A.

