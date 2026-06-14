Provedel Inter, i nerazzurri non si arrendono! Sullo sfondo la concorrenza

Provedel Inter, la compagine di Milano punta forte sul portiere! Non manca la folta concorrenza: il punto

Il futuro della porta biancoceleste si tinge di giallo in vista della prossima sessione estiva, con un intreccio di mercato che vede coinvolte le principali big del massimo campionato. Al centro dei riflettori c’è Ivan Provedel, il cui destino nella Capitale appare sempre più incerto nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Sulle tracce del portiere si è mosso con grande decisione il club campione d’Italia, ma la corsa è tutt’altro che solitaria.

Nelle ultime settimane si sono registrati infatti i sondaggi esplorativi di Juventus, Fiorentina e Bologna, tutte società alla ricerca di un profilo di sicuro affidamento tra i pali. Il calciatore per ora attende l’evoluzione degli eventi concentrandosi sul pieno recupero fisico, ma guarda con estrema attenzione ai movimenti della dirigenza milanese.

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La strategia dell’Inter per inserire Ivan Provedel nelle rotazioni

I nerazzurri hanno individuato nel classe ’94 il profilo ideale per sostituire Sommer, destinato a salutare la Pinetina. Sulla griglia di partenza teorica del club milanese, il friulano andrebbe a occupare inizialmente il ruolo di dodicesimo alle spalle dello spagnolo Josep Martínez, ma la competizione interna nel corso dell’anno non sarebbe affatto scontata. La dirigenza interista ha scelto Ivan Provedel proprio per la sua grandissima esperienza internazionale e la comprovata affidabilità dimostrata sul campo, doti necessarie per garantire una crescita serena al giovane collega spagnolo, reduce da un finale di stagione disputato in netto crescendo.

L’incontro con l’agente di Ivan Provedel e i nodi economici del cartellino

Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport, le parti si sono avvicinate, ma manca ancora l’affondo decisivo per mandare in porto l’affare. Nella giornata di mercoledì è andato in scena un vertice tra il procuratore del calciatore, l’agente Gianni Rava e i vertici dell’area tecnica interista. Il colloquio non è stato risolutivo: lo scoglio più duro rimane la trattativa diretta con il presidente Claudio Lotito. La richiesta iniziale per liberare il portiere è di 5 milioni di euro, mentre la dirigenza di viale della Liberazione non vorrebbe spendere più di 3 milioni.

I paletti finanziari della Lazio che possono favorire la cessione di Provedel

A sbloccare l’impasse e favorire la fumata bianca potrebbe essere la particolare situazione contabile che sta attraversando il club laziale. Costretto a muoversi sul mercato con il vincolo del saldo zero, il patron ha l’assoluta necessità di incamerare denaro fresco e di liberarsi dei contratti più onerosi prima della fine del mese. Inoltre, l’affollamento nel reparto dei portieri biancocelesti, che vede il giovane Motta pronto al grande salto in prima squadra e il rientro alla base del greco Christos Mandas dopo l’esperienza vissuta in Inghilterra, spinge a considerare Ivan Provedel come un lusso sacrificabile per far respirare le casse societarie.