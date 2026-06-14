Lazio, freccia a sinistra! Pedraza prenota il posto e lancia la sfida a Tavares

Lazio, scintille a sinistra: l’arrivo di Alfonso Pedraza accende la concorrenza con Nuno Tavares

Il calciomercato della Lazio prende forma con una pianificazione oculata che punta a ottimizzare le risorse a disposizione. La sessione estiva si apre sotto il segno dell’efficienza finanziaria, una necessità imprescindibile per muoversi agevolmente tra i vincoli federali e le liste di registrazione. La prima mossa ufficiale del club del presidente Claudio Lotito delinea una precisa strategia di rinnovamento sulle corsie esterne, dove la freschezza atletica e l’esperienza internazionale diventeranno i pilastri fondamentali per affrontare la nuova stagione con rinnovate ambizioni di alta classifica.

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Gli spazi salariali per tesserare Alfonso Pedraza

Secondo quanto analizzato dettagliatamente da Il Corriere dello Sport, l’iscrizione del nuovo difensore spagnolo non comporterà alcuna complicazione burocratica o finanziaria per gli uffici di Formello. Il club capitolino beneficerà dell’alleggerimento del monte ingaggi derivante dalla naturale scadenza del contratto di elementi ormai fuori dal progetto tecnico come l’attaccante Pedro e Basic. Il risparmio generato da questi addii libererà lo spazio necessario a livello di liquidità, permettendo di accogliere il laterale iberico senza dover effettuare immediate cessioni dolorose sul mercato.

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L’apprendistato romano per conoscere Alfonso Pedraza

Il ragazzo ha manifestato fin da subito un enorme entusiasmo per la sua nuova avventura nel campionato italiano. Nelle scorse settimane, lo stesso Alfonso Pedraza ha condiviso sui propri canali social diversi scatti fotografici che lo ritraevano tra le meraviglie del centro storico della Capitale, un segnale inequivocabile di un ambientamento già iniziato a livello personale. Questo suggestivo assaggio di Roma è stato seguito da un blitz mirato presso il centro sportivo di Formello, utile per una prima presa di contatto con le strutture della società prima del via ufficiale alla preparazione estiva.

La sfida con Nuno Tavares per valorizzare Alfonso Pedraza

Le gerarchie sulla fascia sinistra si preannunciano particolarmente fluide ed estremamente competitive nel corso dei prossimi mesi! Con Pellegrini che farà le valigie, lo spagnolo Alfonso Pedraza è designato a ricoprire il ruolo di sfidante diretto del laterale portoghese Nuno Tavares. Questo serrato ballottaggio interno promette di essere uno dei temi tattici più interessanti e stimolanti dell’intero ritiro estivo biancoceleste, offrendo all’allenatore due interpreti dalle caratteristiche differenti, ma di assoluto spessore internazionale per la catena mancina!