Gila Napoli, passi in avanti! Lucca la chiave per sbloccare l’operazione: le ultime

Gila Napoli, i partenopei non si arrendono! Lorenzo Lucca potrebbe sbloccare la trattativa: il punto della situazione

Il mercato estivo della formazione partenopea entra nel vivo con un obiettivo chiarissimo per rinforzare il reparto arretrato. Il Napoli sta facendo sul serio per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore spagnolo Mario Gila, pilastro della retroguardia della Lazio. Il calciatore iberico ha già manifestato un forte gradimento per la destinazione campana, stimolato dalla prospettiva concreta di disputare la prestigiosa vetrina della Champions League.

Un fattore determinante in questa trattativa è rappresentato dalla presenza sulla panchina dei campani di Massimiliano Allegri, un tecnico che apprezza da tempo le qualità del centrale e che lo aveva già seguito con grandissima attenzione nel corso della sua precedente esperienza professionale sulla panchina del Milan.

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La strategia del Napoli per convincere la Lazio su Mario Gila

I nodi principali dell’operazione rimangono legati alla complessa intesa economica da raggiungere tra i due presidenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i massimi dirigenti dei due club non hanno mai concluso un affare diretto di calciomercato, un precedente storico che rende il negoziato per il trasferimento di Mario Gila un autentico rebus da decifrare. Per superare la resistenza della dirigenza laziale e abbassare le pretese economiche sul cartellino, l’area tecnica azzurra sta studiando l’inserimento di alcune contropartite tecniche molto gradite alla sponda capitolina, cercando di strutturare un’operazione articolata su più livelli che possa accontentare tutte le parti in causa.

Gli incastri di mercato con il gradimento di Gattuso per Mario Gila

A favorire la buona riuscita del trasferimento potrebbero essere i nuovi assetti tattici della formazione laziale. Il nuovo allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso ha infatti espresso un forte apprezzamento per il centravanti Lorenzo Lucca, calciatore di proprietà dei campani pronto a rientrare alla base dopo la sfortunata parentesi vissuta in Premier League con la maglia del Nottingham Forest. L’inserimento del centravanti azzurro nella trattativa per portare Mario Gila all’ombra del Vesuvio rappresenterebbe la chiave di volta ideale, garantendo al nuovo tecnico capitolino quel rinforzo d’area di rigore necessario per lo sviluppo del suo modulo tattico sul campo.

La carta Cyril Ngonge per sbloccare l’affare Mario Gila

Oltre alla pista che porta a Lucca, sul tavolo delle discussioni potrebbe finire un altro profilo di assoluto spessore tecnico. Si tratta dell’esterno offensivo belga Cyril Ngonge, un elemento che era già stato accostato ai colori biancocelesti nelle passate sessioni di mercato e che non ha trovato lo spazio sperato nell’ultima stagione. La dirigenza laziale valuta con attenzione questa seconda opzione, consapevole che l’addio di Mario Gila debba essere necessariamente compensato da innesti di qualità assoluta. Per il momento le diplomazie sono al lavoro per trasformare queste suggestive ipotesi di scambio in una vera e propria trattativa ufficiale prima del raduno.