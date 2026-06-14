Gattuso spinge per il ritiro a Formello! Definite anche le date di raduno e visite mediche

Il nuovo tecnico della Lazio Gennaro Gattuso spinge per il ritiro estivo a Formello e intanto spuntano le date del raduno e delle visite mediche

La nuova Lazio guidata in panchina da Gennaro Gattuso si appresta a iniziare il proprio percorso stagionale lontano dalla consueta frescura delle montagne, affrontando fin da subito le alte temperature della Capitale. Il nono posto ottenuto nell’ultimo campionato ha infatti lasciato in eredità un debutto stagionale fortemente anticipato, costringendo lo staff tecnico ad accelerare i tempi della preparazione atletica.

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La scelta del ritiro estivo a Formello e il dietrofront societario

Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione definitiva sulla sede del raduno è stata presa nei giorni successivi alla finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Per diverso tempo la dirigenza ha valutato concretamente l’ipotesi di riportare il gruppo in Nord Italia, escludendo a priori un ritorno ad Auronzo di Cadore in favore di una nuova località alpina. Alla fine, però, ha prevalso la linea della continuità aziendale: il programma del ritiro estivo si svolgerà interamente all’interno del centro sportivo di Formello.

Le date chiave del ritiro estivo e il programma di Gattuso

I primi appuntamenti ufficiali sono fissati per il 10 luglio 2026, quando i calciatori si sottoporranno alle visite mediche di idoneità e ai tradizionali test atletici presso la clinica Isokinetic. Il raduno vero e proprio sul campo scatterà il 13 luglio, giorno in cui Gennaro Gattuso inizierà a lavorare intensamente con il gruppo. La squadra rimarrà blindata nel quartier generale di Formello fino al 25 luglio, alternando dure doppie sedute quotidiane, focus atletici e le prime precise indicazioni tattiche del nuovo allenatore.

Le amichevoli nel ritiro estivo in vista del debutto con il Mantova

Il precoce impegno ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il 15 o 16 agosto, impone una tabella di marcia serratissima. Per farsi trovare pronti, gli organizzatori stanno definendo il calendario delle amichevoli da disputare durante il ritiro estivo. La prima uscita informale avverrà, come da tradizione, nel test in famiglia contro la formazione Primavera. Successivamente verranno programmati altri collaudi internazionali di livello per affinare i meccanismi di gioco e mettere minuti preziosi nelle gambe dei giocatori.