Mercato Lazio, l’affondo decisivo per Asp è alle porte! Arriva l’ok di Gattuso

Mercato Lazio, l’affare per Jonathan Asp è in fase avanzata! C’è l’ok del tecnico Gennaro Gattuso: le ultimissime

La Lazio accelera sul mercato ed è vicina a formalizzare la seconda operazione in entrata della sessione estiva. I fari della dirigenza si sono accesi sul vivaio della compagine bavarese per assicurarsi le prestazioni sportive del talento danese Jonathan Asp Jensen, elemento che ha letteralmente stregato gli osservatori per le sue doti fisiche e balistiche. La trattativa si è sviluppata sotto traccia nelle ultime settimane e ora si trova alle battute finali, confermando la volontà del club di investire su profili giovani ma già pronti per palcoscenici importanti sul campo.

Le caratteristiche di Jonathan Asp Jensen perfette per Gattuso

Il calciatore, nato nel 2006, si è messo in grande evidenza nel corso dell’ultima stagione sportiva vissuta a titolo temporaneo in Svizzera, dove ha indossato la maglia del Grasshopper con numeri decisamente importanti, totalizzando ben 9 gol e fornendo 6 assist nelle 36 partite disputate. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il profilo di Asp ha ricevuto la totale approvazione da parte del tecnico della squadra biancoceleste. L’allenatore considera infatti il ragazzo perfetto per interpretare il ruolo di sottopunta nel suo schema tattico di riferimento, il 4-2-3-1, potendo sfruttare la sua notevole visione di gioco, la facilità nel dribbling nello stretto e un ottimo tiro dalla media distanza!

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Le cifre dell’affare Jonathan Asp Jensen con il Bayern Monaco

L’intesa tra le società è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva vicina ai 4 milioni di euro, a cui verrà aggiunta una corposa percentuale sulla futura rivendita a favore del Bayern Monaco, una quota ancora in via di definizione, ma che dovrebbe oscillare in una forbice compresa tra il 30% e il 40%. La dirigenza laziale ha saputo tessere i contatti in maniera ottimale grazie agli eccellenti rapporti con gli agenti del ragazzo, gli stessi procuratori che gestiscono gli interessi di Isaksen e Provstgaard. Questa sinergia ha permesso di superare rapidamente la concorrenza internazionale, blindando il ragazzo con un contratto a lungo termine.

I tempi per l’annuncio ufficiale di Jonathan Asp Jensen a Roma

Nonostante l’operazione per il trasferimento del classe 2006 sia ormai da considerarsi in dirittura d’arrivo e possa sbloccarsi definitivamente già nelle prossime ore, per gli annunci istituzionali bisognerà pazientare ancora qualche settimana. Per questioni puramente burocratiche e di bilancio, l’ufficialità del tesseramento di Jonathan Asp Jensen avverrà solamente a partire dal mese di luglio. Il piano dello staff tecnico è quello di inserire l’ex talento dei bavaresi gradualmente all’interno delle rotazioni della prima squadra, evitandogli eccessive pressioni mediatiche e permettendogli di ambientarsi nel migliore dei modi nel campionato italiano.