Tavares out: i risultati della Lazio senza il terzino portoghese in campo

Tavares indisponibile per Bologna, Ludogorets e forse anche Parma. Quanti punti ha ottenuto la Lazio senza il portoghese in campo?

Nuno Tavares è costretto a fermarsi, la Lazio farà a meno del portoghese per le prossime partite con Bologna e Ludogorets. A rischio anche per il Parma. Non è però la prima volta che i biancocelesti giocheranno senza il miglior assist-man della Serie A.

Marco Baroni infatti ha giocato senza il terzino ex Arsenal in diverse occasioni. Nelle prime due uscite stagionali quando non era al top fisicamente, in tre gare di Europa League e contro il Cagliari per squalifica. Questi i risultati senza Nuno Tavares

Lazio-Venezia 3-1

Udinese-Lazio 2-1

Dinamo Kiev-Lazio 0-3

Lazio-Nizza 4-1

Twente-Lazio 0-2

Lazio-Cagliari 2-1

5 vittorie e 1 sconfitta, risultati piuttosto positivi per i capitolini anche senza uno dei migliori giocatori di questi primi mesi di stagione.