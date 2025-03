Tavares, il post social del laziale fa infuriare i tifosi

Tavares, l’ultimo post sui social pubblicato dal calciatore biancoceleste fa infuriare i tifosi delle aquile alla luce della sconfitta di Bologna

Archiviata la deludente e roboante sconfitta di domenica a Bologna, per la Lazio come per gli altri club europei è tempo di lasciar spazio alle Nazionali, e ai rispettivi impegni tra cui la Nations League.

Tra i calciatori convocati dalle rispettive squadre di appartenenza, c’è anche Tavares il quale è stato scelto dal suo ct Martinez nonostante l’infortunio che ha impedito l’ex Arsenal di esserci al Dall’Ara contro il Bologna. Il giocatore lusitano nonostante questo è partito alla volta del ritiro della squadra portoghese, e ciò ha scatenato l’ira dei tifosi biancocelesti.

I tifosi infatti non hanno gradito la decisione di Tavares di rispondere alla chiamata del proprio allenatore, colpevolizzandolo di fregarsene e di non approfittare della sosta per recuperare dal suo infortunio, e sottolineando che se stesse bene ieri poteva giocare anche per la squadra di Baroni