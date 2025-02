Tavares Milan, la Lazio fissa il prezzo: in estate i rossoneri faranno sul serio. I dettagli

Condividi via email

Tavares Milan, il terzino biancoceleste è finito nel mirino dei rossoneri per sostituire il partente Theo Hernandez

Nuno Tavares ha stupito tutti in questa prima stagione con la Lazio, tanto da attirare l’attenzione di molti club. Come riporta Il Messaggero, il Milan è ormai certo di perdere Theo Hernandez in estate ed ha messo gli occhi sul portoghese.

Dalle parti di Formello, intanto, è stato fissato il prezzo: si parte da una base di 35-40 milioni di euro, anche perché i biancocelesti dovranno versare il 40% di una futura vendita nelle casse dell’Arsenal.