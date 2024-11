Tavares Lazio, stasera il debutto in Europa League contro il Porto: aria di derby per il giocatore. Il motivo

Tavares Lazio, tutto pronto per la notte di Europa League, anche il giocatore è pronto a dare il massimo nella sfida

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella di questa sera tra Lazio e Porto è la partita di Tavares. Perché il Porto è una delle tre grandi del calcio portoghese e perché, essendo lui cresciuto nei settori giovanili dello Sporting Lisbona prima e del Benfica dopo (le altre due big lusitane) quello di stasera è una sorta di derby.

Per l’occasione, Nuno Tavares debutterà con la Lazio in Europa League. Nelle prime tre di coppa Baroni lo ha tenuto in panchina. Stavolta non sarà così.