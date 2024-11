Le ottime prestazioni con la maglia della Lazio hanno portato il ct del Portogallo a convocare Nuno Tavares

Il ct del Portogallo Martinez ha convocato Nuno Tavares per le prossime sfide di Nations League. Quella contro la Polonia è in programma questa sera, alle 20.45 al Do Dragao. Il calciatore biancoceleste ha condiviso un’Instagram story dando la carica per l’appuntamento.