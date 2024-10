Tavares Lazio, Baroni sta decidendo su questa possibilità? Le ultime in vista del Como

Tavares Lazio, il giocatore è senza dubbio uno dei giocatori che sta facendo la differenza in casa biancoceleste

Nuno Tavares è uno dei giocatori che sta facendo la differenza in casa Lazio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Baroni sta ragionando sulla possibilità di farlo scendere in campo contro il Como.

Da inizio campionato l’allenatore ha infatti deciso di preservarlo facendolo giocare in campionato e risparmiandolo invece in coppa. Visto il match però il tecnico potrebbe optare per un turnover più moderato rispetto al classico di Europa League e per questo Tavares potrebbe quindi scendere in campo per due match consecutivi.