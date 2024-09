Tavares Lazio, NESSUNO meglio di lui: il dato CLAMOROSO del terzino biancoceleste. Altra grande prestazione contro la Fiorentina

Terza partita consecutiva da titolare per Nuno Tavares e terzo assist in tre partite con la maglia della Lazio. Un dato clamoroso, che testimonia come il portoghese si sia ambientato alla grande nel sistema di gioco di Marco Baroni.

Nei top 5 campionati europei, tra i difensori, soltanto Oscar Mingueza del Celta Vigo ha realizzato lo stesso numero di assist di Nuno Tavares. Peccato per la sbavatura sul secondo calcio di rigore per la Fiorentina, ma Baroni si tiene stretto il suo terzino.