Tavares a Sky: «E’ stata un ottima partita e abbiamo preso i tre punti contro una squadra forte»

Ai microfoni di Sky al termine della partita di Europa League vinta dalla Lazio contro il Porto, ha parlato Tavares il quale analizza il match vinto rilasciando queste considerazioni a caldo

PAROLE – Si è stata una bella partita, abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Abbiamo conquistato i 3 punti contro un’ottima squadra, abbiamo lavorato per questo. Se mi rendo conto di quello che sto facendo? Si, sto cercando di dare il massimo per aiutare la squadra che sia con assisto gol, la cosa più importante è come abbiamo conquistato i tre punti. È una questione di squadra e non mia individuale