Tavano (a.g Mandas): «E' un giocatore che piace a dei club esteri, con la Lazio...»

Tavano, il manager del portiere biancoceleste rilascia queste dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito

Ai microfoni di TMW ha parlato Tavano ossia il manager del portiere della Lazio Mandas, il quale si sofferma sul futuro del suo assistito

MANDAS – Mandas è un giocatore forte, che aveva seguito più di una società. In Italia aveva molti interessi ma la Lazio è stata la più veloce e ci ha creduto molto. Inizialmente pensava di farlo tornare all’OFI Creta in prestito, poi Sarri decise di tenerlo. Lui è un talento, si è imposto e sono felice perché non era facile inserirsi in un contesto del genere. E’ stato bravo, ha grande prospettiva. Sicuramente dovremo rivederci per rivedere un contratto fatto abbastanza veloce, da terzo portiere. Ma il giocatore è pronto, sicuramente dovremo parlare ma vediamo, ci sono anche interessi dall’estero ma ne parleremo con la Lazio. Vedersi con la Lazio per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro

PAROLE – E’ un portiere molto reattivo e soprattutto un ragazzo fantastico che ha voglia di crescere, sa fare di questo sport la sua ossessione per diventare uno dei migliori portieri. Questo può fare la differenza, è super esplosivo in porta, lo disse anche il preparatore di Sarri. Poi è bravo coi piedi, gioca tantissimi palloni e sta crescendo. Va ringraziata la Lazio che gli ha dato fiducia e Tudor che ha continuato ad impiegarlo. E’ talmente serio che potrebbe fare anche il dodicesimo, ma a breve parleremo con la Lazio e capiremo il suo futuro