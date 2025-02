Tassotti: «Gimenez? Ha giocato poco per dare giudizi. Quando l'ho visto l'anno scorso contro la Lazio...»

Le parole dell’ex giocatore, Tassotti, sul nuovo acquisto del Milan, Santiago Gimenez. Ecco cosa ha detto

Santiago Gimenez, centravanti ex Feyenoord ha fatto la differenza, anche in Europa, i tifosi della Lazio lo sanno bene visto il doppio confronto nella scorsa Champions League. Mauro Tassotti, ex rossonero, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di lui.

PAROLE– «Ha giocato poco per dare giudizi. Quando l’ho visto l’anno scorso contro la Lazio mi ha impressionato »