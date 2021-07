Tare presenta Sarri: «Allenatore perfetto per noi, ringrazio Inzaghi»

La Lazio presenta Sarri, in conferenza stampa, in qualità di nuovo allenatore. Ad introdurlo sono le parole di Igli Tare

Sarri si presenta finalmente al mondo Lazio. Ad accompagnare il mister in conferenza stampa è il ds Igli Tare che lo ha introdotto con la seguente premessa:

«Buongiorno a tutti, siamo molto contenti e felici di presentare oggi Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio. Prima però voglio ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto nei 5 anni e gli facciamo gli auguri per la nuova aventura all’Inter. Sarri è stata una grande opportunità di fare un salto ulteriore, per noi è un banco di prova per cercare anche in questo momento difficile del mondo del calcio di portare tra noi un allenatore di grandissima esperienza, con un gioco molto offensivo e aggressivo, come lo spirito della Lazio. Do il benvenuto a lui e al suo staff e speriamo di gioire insieme».