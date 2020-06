Tare: «Milinkovic ha un rapporto fortissimo con la Lazio. Sul futuro…»

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato anche del futuro di Milinkovic Savic, uomo mercato di ogni sessione di affari

Spazio, ovviamente, anche per il calciomercato. Nella lunga intervista rilasciata da Igli Tare ai microfoni di Sky Sport, non si poteva non parlare del futuro di Milinkovic Savic, corteggiatissimo in ogni sessione d’affari. Ecco le parole del ds della Lazio sul giocatore:

«Il rapporto di Milinkovic con la città e con la Lazio è fortissimo, non morirà mai. Per quanto riguarda i suoi desideri e tutte le cose del genere, ci siamo promessi insieme che ogni cosa sarà valutata nel momento opportuno senza alcuna pressione per il bene di entrambi. Se ci sarà una possibilità che accontenta la Lazio e Milinkovic, verrà presa in considerazione. Altrimenti lui è felice e noi siamo molto felici di trattenerlo qui. Vale 100 milioni? Io non sono bravo, non me ne intendo con i numeri… ma è certamente un top player».