Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Igli Tare, il quale ha fatto il punto sul futuro suo e quello di Milinkovic-Savic, ecco le sue parole

RAPPORTO DIFFICILE CON SARRI – Non so da dove escono tutte queste cose o chi le ha fatte uscire

INZAGHI – Sono Rapporti diversi, ma la stima rimane uguale. Io e il presidente lo abbiamo voluto portare e non è mai stato in discussione. Ci siamo sempre parlati in tre o in due. Siamo caratteri forti entrambi ma ci lega una cosa: il bene della Lazio. Abbiamo cercato di contribuire insieme a questo traguardo importante

FUTURO TARE – Sono legato con grande affetto e amore a questa società. Ho passato qui 18 anni della mia vita. I miei figli sono cresciuti qui, ma il mio contratto sta arrivando al termine e dobbiamo valutare insieme al presidente. Ci penserò anche io bene per il mio futuro. Quindici anni in una società sono tanti. È giusto che alla fine venga fatto un resoconto e venga presa la decisione giusta per me e per la società. Penso di essere chiaro con le mie idee. Parlerò con il presidente ma non ci sono tante cose da chiarire. Quello che conta di più è il bene della società

MILINKOVIC – Ci sederemo al tavolo per il bene di tutti. È la stessa cosa che vale per me. Ha un legame molto forte con l’ambiente. Ha una stima nei confronti di società e allenatore molto alta. Può succedere di tutto, anche che verrà ceduto

SITUAZIONE JUVENTUS – Non è stata una situazione facile da gestire. Sapere che una volta sei dentro e l’altra sei fuori cambia anche la motivazione dei giocatori. Purtroppo questa è la situazione, prima si fa chiarezza meglio è per tutti quanti