Tare Milan, l’ex Lazio è praticamente ad un passo dai rossoneri: a breve l’incontro decisivo con il club

Tare Milan, ormai ci siamo l’albanese sta per diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri e ripartirà dopo l’addio alla Lazio

Il Milan conosce finalmente il suo nuovo direttore sportivo ed ha un nome e un cognome vale a dire Igli Tare. L’ex Lazio ripartirà quindi dai rossoneri dopo l’addio ai biancocelesti e a confermare la notizia è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano spiega che il dirigente albanese avrà un colloquio con il club rossonero decisivo per la fumata bianca, con l’obiettivo di non andare oltre ad Aprile in modo da programmare con calma la prossima annata. Ai rossoneri serve una figura di campo, e l’albanese è l’identikit ideale