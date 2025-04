Condividi via email

Tare Milan, con Furlani vicini all’accordo totale? Ecco le ultime novità sul futuro dell’ex Ds della Lazio. La situazione

Come riporta Calciomercato.com, in casa Milan ci sarebbe stato un altro contatto con Tare ma Furlani starebbe prendendo tempo: non siamo ancora nella fase calda della trattiva con l’ex ds della Lazio.

Vedremo come si svilupperà la trattativa e se per Tare si avvierà la nuova esperienza in rossonero.