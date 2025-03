Condividi via email

Tare Milan, gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’ex Ds della Lazio. Ecco cosa succede

Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini, la decisione in casa Milan per quanto riguarda la figura del Ds per la prossima stagione verrà presa dopo Pasqua.

Paratici resta sempre avanti ma l’ex Lazio Tare è un’opzione da non escludere visto il suo incontro con Furlani nei giorni scorsi.