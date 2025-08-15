Tare Milan, l’ex Lazio si scatena: prova a chiudere un super colpo per i rossoneri

Tare Milan, l’ex direttore della Lazio ora si scatena, così il manager prova a chiudere un super colpo per i rossoneri, di chi si tratta

Il Milan sta vivendo giorni intensi, e uno dei nomi più caldi in queste ore è quello di Rasmus Højlund. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il club rossonero sta accelerando i contatti con il Manchester United per cercare di acquisire l’attaccante danese. La buona notizia per il Milan è che Højlund avrebbe mostrato un forte interesse a trasferirsi in rossonero, spingendo così la dirigenza a fare un passo deciso verso il traguardo. La trattativa, al momento, sembra strutturarsi su un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe agevolare la buona riuscita dell’affare.

L’interesse per Højlund da parte del Milan non è una novità, ma la situazione ha preso una piega interessante negli ultimi giorni. La disponibilità del giocatore a trasferirsi a Milano potrebbe davvero fare la differenza, considerando che il Manchester United ha speso una cifra considerevole per il danese la scorsa stagione. Nonostante ciò, un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere un compromesso vantaggioso per entrambe le parti, dando al Milan la possibilità di valutare l’impatto del calciatore in Serie A prima di un possibile acquisto definitivo.

In questo quadro, la figura di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo rossonero (nonchè ex Lazio), assume un ruolo cruciale. Con la sua vasta esperienza nelle trattative internazionali, Tare è chiamato a usare tutta la sua abilità e la sua rete di contatti per convincere il Manchester United a cedere Højlund. Il suo lavoro sarà fondamentale, anche perché la concorrenza è agguerrita. Club come il Borussia Dortmund stanno seguendo attentamente la situazione, aumentando l’urgenza per il Milan di chiudere rapidamente l’affare.

Un arrivo di Højlund a Milano segnerebbe non solo un rinforzo in attacco, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del Milan per la stagione a venire, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.