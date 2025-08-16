Tare, l’ex Lazio scatenato: può mettere a segno un colpo incredibile

Tare, l’ex direttore sportivo della Lazio è a dir poco scatenato, ora al Milan è ad un passo dal mettere a segno un colpo incredibile, di chi si tratta

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e la prossima settimana si preannuncia cruciale per il reparto offensivo. Con il termine della finestra di mercato sempre più vicino, l’acquisto di un nuovo attaccante è diventato l’obiettivo principale per la dirigenza rossonera. Secondo le ultime informazioni di Matteo Moretto, il club di Via Aldo Rossi sta accelerando soprattutto per assicurarsi un centravanti che possa fare la differenza già nella prossima stagione.

Il nome che ha acquisito maggiore rilievo nelle ultime ore è quello di Rasmus Højlund, giovane attaccante danese dell’Atalanta. Il Milan lo considera da tempo il rinforzo ideale per l’attacco, ma l’operazione è ancora in fase di definizione, principalmente a causa della formula del trasferimento. Il giocatore è di proprietà del Manchester United, e per sbloccare la trattativa il club rossonero dovrà trovare un accordo con i Red Devils, che potrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo. La prossima settimana potrebbe essere determinante per riavviare i contatti e cercare di accelerare verso la conclusione dell’affare.

In questo scenario, la figura di Igli Tare, ex Lazio oggi nuovo Direttore Sportivo del Milan, assume un’importanza centrale. La sua esperienza e determinazione sono diventate fondamentali per portare a termine le trattative in corso, con la consapevolezza che il rinforzo in attacco è una necessità per competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa. Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha ben chiaro che Højlund potrebbe rappresentare un crack per il futuro, viste le sue qualità da grande talento.

Nonostante il forte interesse per il danese, il Milan è consapevole che il mercato può riservare imprevisti. Se la trattativa con l’Atalanta dovesse subire rallentamenti, la dirigenza rossonera ha già in mente delle alternative di pari livello, valutando altri profili giovani o esperti. La settimana che sta per iniziare sarà quindi decisiva per stabilire il futuro attacco del Milan.