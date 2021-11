Tare: «Gara determinante, con Sarri stiamo parlando del rinnovo»

Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Marsiglia-Lazio. Ecco le parole del ds biancoceleste

SULLA GARA – «Penso che sarà una partita decisiva per il nostro percorso europeo. Gara determinante».

SUL RINNOVO DI SARRI – «Sia noi che Sarri vogliamo rinnovare il contratto, è una sua richiesta che parte dall’aver visto come si lavora a Formello. Siamo nella prima fase, dobbiamo avere un pò di pazienza. Sarebbe un grande segnale per il futuro».

SUI MIGLIORAMENTI DELLA SQUADRA – «In questo momento la priorità è l’ordine in campo della squadra, a Bergamo abbiamo fatto un’ottima partita così come con la Fiorentina. Abbiamo trovato la giusta quadratura della squadra, ora dobbiamo dare continuità Il sistema di gioco di Sarri è un pò difficile da applicare ma una volta automatizzato darà grandi soddisfazioni sia in Italia che in Europa».