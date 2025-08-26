Tare, l’ex Lazio scatenato: sogna un colpo da urlo col Milan. Di cosa si tratta

L’ex Lazio Tare scatenato sul calciomercato, sogna un colpo da urlo ora che è al Milan, vediamo insieme di cosa si tratta

Al centro delle manovre di calciomercato c’è la situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus. La sua permanenza a Torino è sempre più incerta, dato che il contratto in scadenza lo rende un nome molto ambito sul mercato, in particolare per il Milan dell’ex Lazio Tare. La sua posizione, infatti, è diventata un vero e proprio caso che sta catturando l’attenzione dei principali club europei, in cerca di un attaccante di livello mondiale.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’intenzione di Vlahovic sarebbe chiara e, al momento, inamovibile: l’attaccante vorrebbe restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto, tra un anno. Questa scelta gli consentirebbe di svincolarsi a parametro zero, potendo così decidere il proprio futuro senza vincoli e garantendosi un potere contrattuale enorme per un’eventuale trattativa con un nuovo club. Si tratterebbe di una mossa strategica che confermerebbe il pieno controllo del suo percorso professionale.

La trattativa è bloccata principalmente dallo stipendio del giocatore. Vlahovic, infatti, non sembrerebbe disposto a ridursi l’ingaggio, rendendo complicato sia per la Juventus proporre un rinnovo, sia per altri club avviare una trattativa per un eventuale acquisto, dato che solo pochi in Europa possono soddisfare le sue richieste economiche. Questa rigidità salariale ha creato una fase di stallo totale, con le parti che al momento non sembrano disposte a fare passi indietro.

Nonostante lo stallo, il Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, avrebbe mostrato un interesse concreto per il serbo. I rossoneri avrebbero cercato più volte di sondare il terreno per trovare un’apertura, ma finora avrebbero trovato un muro e la mancanza di una reale volontà da parte del giocatore di avviare una negoziazione. L’esperienza di Allegri, che ha già allenato Vlahovic alla Juventus, e le abilità di Tare nello scovare talenti potrebbero però risultare decisive per convincerlo a cambiare idea e sbloccare quello che potrebbe diventare l’affare del secolo. Non resta che attendere gli sviluppi.