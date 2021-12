Tare: «Non è un progetto di miracoli, fiducia a Sarri»

Tare ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Le sue parole

MOMENTO – «Quando le cose non vanno come devono andare, ti possono fare interpretare quello successo alla cena di Natale come una polemica, serve tranquillità e lavoro»

FIDUCIA A SARRI – «Non è un progetto di miracoli, un progetto deciso sei mesi fa con l’allenatore, siamo sulla strada che abbiamo deciso insieme, i momenti di diffocoltà vanno accettati e afforntati da tutti a partire dall’allenatore. Il rinnovo è un segnale di grande di fiducia dobbiamo lavorare per migliore i risultati sul campo»