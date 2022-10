Tare: «Condivido le dichiarazioni di Sarri in conferenza, ecco il mio pensiero sui nuovi acquisti»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky, prima del match contro lo Sturm Graz: le sue parole

STURM GRAZ – «Dobbiamo ricordare la partita col Midtjylland, sottovalutarli è stato un errore. Per crescere nella mentalità servono anche questi passaggi a vuoto. La partita di questa sera è fondamentale per la classifica, al ritorno abbiamo due partite in casa e dobbiamo chiudere la pratica».

DICHIARAZIONI SARRI – «Dove ci troviamo adesso in campionato è una posizione di merito. Questa squadra può fare di più, le dichiarazioni di Sarri tolgono pressione alla squadra e quindi ha fatto bene. Dobbiamo dare continuità, gli alti e bassi succedono anche a squadre più blasonate, soprattutto in campionato dove la strada è molto lunga».

NUOVI ACQUISTI – «Gila e Casale hanno fatto abbastanza bene, gli altri devono prendere più minutaggio. C’è ancora tanto da fare e tutti siamo d’accordo su questo».