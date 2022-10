Tare: «Il terreno è migliorato molto. Vice Immobile? Ecco il ragionamento fatto su Cancellieri»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky, prima del match contro il Midtjylland: le sue parole

Il ds della Lazio, Igli Tare, prima della gara contro il Midtjylland è intervenuto ai microfoni di Sky, ecco le sue parole:

TERRENO DI GIOCO – «Sport e Salute si è messo subito a disposizione dopo l’Udinese, incontro molto produttivo e sono stati fatti passi da gigante. Già oggi il campo è migliorato tantissimo, ho appena parlato con il direttore. Ci siamo scambiati delle idee e credo che la situazione migliorerà».

VICE IMMOBILE – «Senza Immobile è pesante, i suoi numeri non sono umani. Noi abbiamo fatto una scelta in estate insieme al mister, la miglior cosa per la nostra squadra era quella di prendere un esterno con le caratteristiche per giocare anche da falso 9. Per questo abbiamo preso Cancellieri, lo abbiamo visto un mese intero ad Auronzo e ci ha convinto. Non è però una prima punta, ha bisogna di giocare e di fiducia. A fine troveremo un giocatore quasi pronto. Anche Pedro e Felipe Anderson possono giocare in quel ruolo e si è visto a Bergamo. Quando le cose si fanno bene alla fine vengono fuori».

MIDTJYLLAND – «Isaksen è fortissimo, lo conosciamo da prima, un giovane molto promettente. Giochiamo stasera contro una squadra pericolosissima, lo abbiamo visto anche all’andata. Col pressing riescono a creare difficoltà, hanno calciatori che saltano l’uomo. Siamo più indietro del previsto in questa competizione perchè tutte le squadre sono forti. Stasera sarebbe un passo importante vincere e guardare con più ottimismo alla gara di Rotterdam».