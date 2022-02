Tare: «C'è un problema di comunicazione. E su Sarri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igli Tare ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio ai microfoni di Sky Sport:

«Io da 15 anni sono qui e ho vissuto anche tante contestazioni. Il nostro è un problema di comunicazione. Manca l’analisi. Io sono fiero di aver fatto un grande lavoro in questa sessione di mercato, che è stata importante dal punto di vista delle cessioni. Non ho mai detto una bugia e abbiamo fatto di tutto per risolvere i problemi. L’allenatore sapeva che il mercato in entrata si sarebbe potuto fare solo in un giorno e abbiamo preso un giocatore offensivo. Certo che si poteva fare di più».